Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии в борьбу вступит московский «Спартак». Согласно оценке букмекеров, команда Массимо Карреры вряд ли сможет пройти в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира.

БК Tennisi оценивает шансы спартаковцев выйти в групповой раунд Лиги чемпионов коэффициентом 3,1 (шансы – 31%). Поставить на то, что москвичи не дойдут до основной стадии турнира, можно с коэффициентом 1,32 (шансы – 69%).

В третьем отборочном раунде команда Массимо Карреры сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) – ПАОК (Греция).

Победители третьего отборочного раунда пройдут в раунд плей-офф, где разыграют две путевки в групповой турнир.

Кроме того, букмекер предлагает сделать ставку на то, уволят ли Массимо Карреру до 10 августа 2018 года. Поставить на то, что итальянец лишится своего поста, можно с коэффициентом 20,0 (шансы – 5%).

Ранее Леонид Федун заявил, что Каррера в любом случае отработает весь сезон-2018/19 на своем посту, после чего клуб примет решение о дальнейшем сотрудничестве. Однако в кулуарах ходят слухи о том, что судьба итальянца зависит от выступления команды в квалификации Лиги чемпионов.