Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч «Лудогорец» — «Видеотон», который состоится в рамках квалификационного этапа Лиги чемпионов. Он рекомендует поставить на победу хозяев с минусовой форой.

Болгарский «Лудогорец» в последние годы прекрасно проявлял себя в матчах групповых этапов что Лиги чемпионов, что Лиги Европы, где дважды участвовал в групповом этапе и занимал в группе соответственно первое и второе места. По меркам отборочных матчей «Лудогорец» выглядит уже просто-таки грандом на фоне среднестатистических соперников. Так, в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов болгары разорвали североирландский «Крусейдерс» 7:0 уже в первом матче. И во втором снова выиграли 2:0. Новая жертва «Лудогорца» — скромный по европейским меркам «Видеотон» из Венгрии.

В предыдущем раунде «Видеотон» с большим трудом смог пройти команду из Люксембурга (1:1 в гостях и 2:1 дома), причем в обоих матчах «Видеотон» уступил люксембуржцам по количеству ударов в створ ворот. В Люксембурге этот счет был аж 8-2, а в Венгрии – 5-3. Мне кажется, с таким соперником «Лудогорец» наверняка уверенно справится в домашнем матче.

Тут перспективно выглядят ставки на «Лудогорец» с форами «минус один» (коэффициент – 1,5) и «минус полтора» (коэффициент – 2,03), можно поставить и на выигрыш болгарами первого тайма за 1,84. Выберу из этих ставок самую высоко оцениваемую – с форой «минус полтора». Мне кажется, что «Лудогорец» постарается сделать хороший задел перед ответной игрой в Венгрии и имеет хорошие шансы выиграть с разницей в два гола или более.