Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Дмитрий Донской сделал прогноз на матч «Тампа-Бэй Рэйз» — «Нью-Йорк Янкиз» регулярного чемпионата MLB. Встреча состоится в среду, 25 июля, в Сент-Питерсберге, штат Флорида, на «Тропикана Филд». Соперничать будут питчеры Натан Эовалди и Луис Сесса. Наш эксперт считает, что в предстоящем матче гости выиграют уверенно.

Несмотря на то что «Тампа-Бэй Рэйз» отстает от лидеров Востока АЛ на довольно приличное расстояние, команда еще может что-то показать в борьбе за место в плей-офф. Впрочем, для этого нужно выигрывать и на соперников не смотреть. Вот и в серии против «Нью-Йорк Янкиз» «Тампа» особо не жалует оппонентов, выиграв первую игру у более мощной команды. Между тем и самим «Янкиз» сейчас было бы весьма важно побеждать, поскольку клуб продолжает борьбу с «Бостоном» за титул в дивизионе. Отставание «Янкиз» сейчас выглядит серьезным — 5 побед.

Натан Эовалди, который будет подавать в составе «Рэйз», может вполне называться весьма сильным подающим, если бы не одно «но». Не любит Эовалди работать против клубов, каждый игрок которых может выбить хоумран. Последняя игра этого питчера против «Янкиз» состоялась 16 июня, и он пропустил пять очков, а уже в следующем матче сразу четыре одиночных хоумрана от «Хьюстона». Впрочем, нужно отметить, что на своем поле Эовалди выглядит весьма сносно, что, конечно, наводит на определенные победные размышления.

Тем более у «Янкиз» на горке будет играть Луис Сесса, который не слишком любит «Тампу». Сесса стал игроком ротации после того, как Доминго Хермана убрали в Трипл-А из-за плохих выступлений в этом первенстве. Сесса проиграл оба матча, в которых работал против «Тампы». Однако в пользу этого питчера говорит то, что оба этих матча были в 2016 году. Сейчас у Сессы есть весьма неплохая возможность закрепиться в стартовом составе.

Таким образом, думаю, что Сесса вполне сможет сыграть не менее пяти иннингов. Нападение же «Янкиз» имеет хорошие шансы сделать все для того, чтобы команда выиграла с форой в (-1,5) очка.