Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание «Тренер года» по версии ФИФА. Букмекеры оценили шансы 54-летнего специалиста завоевать награду.

Материал предоставлен «Рейтингом Букмекеров».

Букмекерская контора «1хставка» оценивает вероятность того, что Черчесов будет признан лучшим тренером года, коэффициентом 67,0 (шансы — 1,4%). Среди 11 номинантов у российского специалиста самый высокий коэффициент.

Под руководством Черчесова сборная России смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира — 2018. В матче за выход в полуфинал россияне в серии пенальти уступили Хорватии.

Фаворитом в номинации «Тренер года» эксперты считают Дидье Дешама, который привел сборную Франции к триумфу на ЧМ-2018. Поставить на французского специалиста можно за 2,0.

Шансы Пепа Гвардиолы получить заветную награду аналитики оценивают коэффициентом 5,0. Под руководством испанца «Манчестер Сити» в прошлом сезоне завоевал золотые медали английской Премьер-лиги.

Сделать ставку на Златко Далича, под началом которого Хорватия впервые в истории завоевала серебряные медали мирового первенства, можно за 6,0. На победителя Лиги чемпионов сезона-2017/18 Зинедина Зидана можно поставить за 7,0.

Еще меньше оцениваются шансы рулевого сборной Англии Гарета Саутгейта (11,0), тренеров «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» Юргена Клоппа и Диего Симеоне (оба — 21,0), а также наставников «Барселоны» Эрнесто Вальверде, «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (оба — 34,0) и Роберто Мартинеса (51,0), чья сборная Бельгии стала третьей на мундиале.

Позже ФИФА выберет трех финалистов номинации, а победителя объявят 24 сентября в Лондоне.