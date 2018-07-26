26 июля в рамках Международного кубка чемпионов сойдутся мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал». «Рейтинг Букмекеров», учитывая форму команд, ожидает низовой игры.

Мадридский «Атлетико» начинает новый сезон в ранге действующего чемпиона Лиги Европы. Первый официальный матч команды запланирован на 15 августа, когда будет сыгран матч за Суперкубок Европы, а пока «матрасники» могут спокойно готовиться к нему посредством товарищеских матчей.

Понятно, что у «Атлетико» не будет целого ряда ключевых игроков, которые были задействованы на чемпионате мира в России. Многие из них добрались до решающих стадий, а некоторые завоевали золотые медали. Это существенно ослабит мадридцев.

То же самое, в принципе, касается и «Арсенала». Но лондонцы, в свою очередь, уже успели отыграть один товарищеский матч, отправив восемь мячей в ворота клуба «Борэм Вуд», да и состав у них было достаточно боевой. Играли и Обамеянг, и Мхитарян, и Александр Ляказетт.

Но есть один нюанс, который заставляет меня предполагать низовой матч. И это акклиматизация. На азиатском континенте игра ощущается совершенно иначе. Там и дыхание нужно подстраивать, и игровой ритм нащупывать. Если к этому добавить и манеру игры «Атлетико», то ставка на тотал меньше 2,5 гола выглядит довольно интригующе.