Организация Bellator объявила, что полуфинальный бой за пояс организации в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Челом Сонненом состоится в Нью-Йорке 13 октября. Букмекеры оценили шансы россиянина победить в этом поединке выше. Материал подготовлен «Рейтингом Букмекеров».

Букмекерская контора «1хставка» оценивает вероятность того, что Емельяненко одержит верх над Сонненом, коэффициентом 1,35 (шансы – 70%). Поставить на американского спортсмена можно за 3,2 (30%).

В четвертьфинале 41-летний Емельяненко нокаутировал представителя США Фрэнка Мира, отправив его в нокаут уже на 48-й секунде боя. Ровесник россиянина Соннен же решением судей одержал победу над своим соотечественником Куинтоном Джексоном.

В параллельном полуфинале сойдутся два американца – Райан Бэдер и Мэтт Митрион.

Всего на счету Емельяненко 37 побед и 5 поражений. В активе Соннена 30 побед при 15 поражениях и 1 ничьей.