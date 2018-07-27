Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА. Это Суперкубок России-2018. Встреча состоится в пятницу, 27 июля, на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито не менее трех мячей.

Очень сильно поменялся ЦСКА. Придется теперь играть без Березуцких, без Игнашевича, Вернблума, Головина. Гигантские потери. Очень сложно понять, как «армейцы» будут справляться без ушедших лидеров. Какие-то приобретения есть, но они ничего не компенсируют.

С другой стороны, как будет выглядеть «Локомотив» после победного сезона. Не уверен, что команда будет такой же монолитной, особенно в плане обороны. Трудно будет показать все лучшее после летней паузы.

На мой взгляд, изменения в обороне ЦСКА должны спровоцировать достаточно веселый матч. Новая арена в Нижнем, полные трибуны. Не жду оборонительного футбола от ЦСКА. Вряд ли с такой обороной можно делать ставку на нее. Про тактику «Локомотива» сложно сказать в таком матче. Но вряд ли он будет обороняться весь матч.

Жду открытый матч, голы должны быть. Ставлю на тотал больше.