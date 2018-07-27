Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, записал видео с прогнозом на матч Суперкубка России 2018 года «Локомотив» – ЦСКА. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» считает, что обладателем трофея станет «Локомотив».

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Всем привет!

Первым делом надо поздравить всех с началом нового футбольного сезона. Этот сезон будет особенным, после чемпионата мира мы видим даже по первому дивизиону, какой сейчас интерес у публики к футболу.

Хочется верить, что в Премьер-Лиге будет так же, а начинается все московским дерби в матче за Суперкубок – ЦСКА против «Локомотива». Очень интересное, на мой взгляд, противостояние – «Локомотив» очень неожиданно стал чемпионом России, а ЦСКА вступает в эпоху огромных перемен. Братья Березуцкие, Сергей Игнашевич закончили свои карьеры, наверное, по истечении этого сезона мы увидим новый ЦСКА.

Мне кажется, что букмекеры несколько переоценивают возможности «армейского» клуба в данном матче – все-таки не очень сыгранная оборона, никакие тренировки и контрольные игры не заменят игру официальную. Я думаю, что у «Локомотива» в этом отношении некоторое преимущество, поэтому на ставку выбираю, что кубок достанется «Локомотиву». Это не обязательно победа в основное время, может быть, это будет в дополнительное время или в серии пенальти.

Для ЦСКА эта игра должна стать хорошей школой, хорошим тестом перед началом чемпионата. Обе команды еще будут играть в Лиге чемпионов, мы, конечно, желаем им удачи.