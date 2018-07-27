Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Суперкубка России 2018 года «Локомотив» – ЦСКА. Он полагает, что в основное время команды не выявят победителя.

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Привет!

С большим началом вас – российский чемпионат возвращается! Как-то так быстро время пролетело, только что чемпионат мира был, а теперь вновь надо болеть за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Уфу» и «Оренбург». Ух, что будет!

Суперкубок на носу. Я думаю, что это может быть логичным продолжением чемпионата мира и приключений сборной России. Знаете, я к чему? К тому, что, скорее всего, будет дополнительное время.

Мы пока не знаем, в каком состоянии ЦСКА, мы пока не знаем, в каком состоянии «Локомотив» — новички, те люди, которые ушли, потеря братьев Березуцких, но сил полно. Я думаю, что в удовольствие сыграют и те, и другие на отличном стадионе в Нижнем Новгороде. Будет достаточно весело, как и 15 лет назад, когда тоже было дополнительное время и все решили послематчевые пенальти.

Мне представляется, что и сейчас матч затянется, потому что все будут играть в удовольствие, все будут кайфовать, потому что российский футбол вернется. Словом, ничья в основное время – вот, что я думаю. Будет повторение первого в истории Суперкубка нашей страны, когда «Локомотив» и ЦСКА также сыграли друг с другом вничью.