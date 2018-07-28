Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Оренбург» в первом туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 28 июля, на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что красно-белые победят разгромно.

У «Оренбурга» больших изменений в межсезонье не произошло. Команда-новичок, но многие играли за «Оренбург» еще в позапрошлом сезоне. Много очень опытных игроков, возрастная линия обороны — Андреев, Ойеволе. Проблемная эта линия у команды из Оренбурга. И эти проблемы никуда не денутся. Команда в то же время рослая, и стандарты у ворот «Спартака» могут быть очень опасными. Это был козырь «Оренбурга» в ФНЛ, и он должен остаться, пусть уровень в РПЛ гораздо выше. Но наработки есть.

У «Спартака» вся линия атаки в порядке, все на месте. Промес, Адриано, Зе Луиш — все готовы забивать. Остановить эту атаку «Оренбургу» будет реально очень сложно. Класс слишком разнится. К тому же это первый матч сезона, будет горячая поддержка болельщиков. Не вижу реальных шансов у «Оренбурга» в этой игре, отбиться не удастся.

Думаю, «Спартак» в состоянии забить и 3, и 4 мяча этому сопернику. Так что выберу ставку — «победа «Спартака» с форой (-2)». Победа будет точно, скорее всего, с крупным счетом.