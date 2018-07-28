Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона 2018/19 «Урал» — «Анжи». Он полагает, что хозяева одержат победу в не слишком результативном матче.

Российский футбол поражает степенью своей абсурдности с первых же дней нового сезона. Сначала проводят Суперкубок без единого участника кубкового финала, а теперь в матче открытия чемпионата участвует команда, которая проиграла в стыковых матчах и вылетела из РФПЛ. Но «Анжи» снова в игре — по причине банкротства «Амкара». Неужели сложно было выбрать для матча открытия игру без чувствия вылетевшей команды, чтобы придать турниру хоть немного больше солидности и интереса?

Между тем бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев говорит, что финансовое положение «Анжи» настолько плохо, что команда может на доиграть чемпионат до конца. Уже в первом туре у «Анжи» возникли проблемы с финансированием поездки в Екатеринбург своего молодежного состава.

У «Урала» таких проблем нет. Команда Дмитрия Парфенова нацелена на резвый старт в сезоне, поскольку — еще одна тупость от организаторов чемпионата — «Урал» начнет турнир с трех подряд домашних матчей. Кого им еще обыгрывать, если не «Анжи»? Урал явно сильнее и у него преимущество своего поля. Ставка на победу «Урала» за 1,6 выглядит в принципе оправданной.

Ставлю на выигрыш «Урала», но ради увеличения коэффициента добавлю к ставке ограничение в виде тотал меньше 3,5 мячей. «Урал» в прошлом сезоне более преуспевал в обороне, чем в атаке. И хоть уральский клуб и поменял тренера, но состав почти не претерпел изменений. Думаю, «Урал» имеет хорошие шансы не пропустить от «Анжи». И вряд ли при этом забьет уж слишком много голов. Моя ставка — победа «Урала» при тотале меньше 3,5 голов за 1,86.