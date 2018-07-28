Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» – «Ахмат» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Поединок состоится 28 июля и начнется в 21.30 по московскому времени. Эксперт ставит на победу хозяев поля, а также считает, что гости не смогут забить.

Я думаю, матч получится очень напряженным. Команды примерно равны. Это первый тур, и никто не захочет начинать чемпионат с поражения. Поэтому не думаю, что в этой встрече будет забито много мячей. Что касается результата, то предпочтение отдам «Ростову» исключительно из-за фактора своего поля.