Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец поделился мнением о матче первого тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар».

Мы все уже ждем от «Рубина» полноценной игры. Произошли усиления, в том числе Полоз вернулся к Бердыеву. Хотя Муссаев произвел на меня хорошее впечатление. Он сохранил лицо шалимовской команды, но и добавил разнообразие в игре, появилась быстрая атака, не только комбинационная. Думаю, это позволит команде рассчитывать на ничью.