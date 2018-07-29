Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» – «Динамо». Он полагает, что команды не смогут выявить победителя.

В этом матче силы команд выглядят примерно равными. «Динамо» много забивало на сборах, но уровень соперников в этих матчах был не слишком высок. Когда же бело-голубые встретились с «Зенитом», то уступили 0:5. Уход в «Спартак» Ташаева, ключевой фигуры в атаке «Динамо» прошлого сезона, выглядит серьезной потерей. «Арсенал» же расстался с еще более важным для себя игроком – уход Дзюбы будет сложно компенсировать даже комбинационной атакующей игрой, которую старается прививать новый главный тренер туляков Олег Кононов. Мне кажется, тут стоит ждать вязкой игрой с не слишком большим количеством голевых моментов, а наиболее вероятными итоговыми счетами выглядят 0:0 и 1:1. Поставлю в тульском матче на ничью.