Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» – «Локомотив» в первом туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в понедельник, 30 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито не более одного гола.

Посмотрим, как будет играть «Уфа» на два фронта, как долго вообще это продлится. Матч с «Домжале» видел. Можно сказать, что где-то не повезло уфимцам. Но в то же время отметил бы, что рисунка игры я не увидел. Стихийно играет «Уфа» — как получится. Игбун хорош, создает моменты, бежит, старается.

«Локомотив» не показал целостного футбола в Суперкубке, вообще не очень понравилась его игра. Посмотрим, будут ли сделаны выводы, будут ли перестановки. Тяжелый был матч, и он прошел в пятницу, а в понедельник уже играть в Уфе. Переезды в первые же дни сезона. Это утомляет.

Будет сложно обеим командам. Жарко, искусственное поле. Рисковать никто не захочет, раскрываться опасно. На контратаках хороши и те, и другие. «Уфа» будет держать в голове ответный матч со словенцами. Здесь они от себя даже не будут стараться играть. А у «Локомотива» против закрытых команд всегда возникают проблемы.

Я здесь просто возьму ставку — «тотал меньше 1,5 мяча». Голов вообще не жду здесь.