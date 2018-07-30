В Канаде разыгран джекпот лотереи Lotto 6/49 в размере $7 млн. Единственным победителем оказался Уэйн Мартин из Ричмонда. Журналист «Рейтинга Букмекеров» рассказывает об эмоциях канадца сорвавшего куш.

Когда Уэйн Мартин увидел цепочку нулей после счастливого числа семь, проверяя свой лотерейный билет, ему понадобилась минутка, чтобы перевести дух.

«Я отошел, выпил сок, а затем вернулся и проверил свой билет снова. Потом я сфотографировал чек и купил еще несколько билетов», — сказал счастливчик в беседе с theprovince.com.

Мартин решил сделать сюрприз своей жене, которая путешествовала по Англии, встретив ее в Лондоне с их двумя детьми.

«Он сказал: «помнишь, как мы хотели купить джип? Ну, теперь мы можем». Я спросил его, о чем он говорит, и он показал мне газетную статью о выигрышном билете в $7 млн, проданном в Ричмонде! Сначала я просто не поверила ему, решив, что это шутка» — призналась супруга Уэйна.

Семья планирует отпраздновать выигрыш поездной на африканское сафари. Часть денег уйдет на покупку дома, а также, возможно, джипа.