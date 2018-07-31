Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дает прогноз на главный матч первого круга женского турнира в Сан-Хосе. Эксперт считает, что Йоханна Конта сможет взять у Серены Уильямс как минимум один сет.

Думаю, не надо объяснять, что в этом матче места спортсменок в рейтинге WTA не имеют никакого значения. Серена Уильямс проходит по котировкам букмекеров фаворитом. У нее 27-я строчка в мировой рейтинге, а у Конты лишь 48-я. Хотя еще месяц назад Серена была ой как далека от первой тридцатки…

Впрочем, я отвлекся. Итак, положение в рейтинге не имеет никакого значения, поскольку обе теннисистки умеют играть на открытом харде (для Конты это и вовсе любимое покрытие). Так что победа будет зависеть от того, кто подойдет к матчу в наилучшей форме.

Бесспорно, Серена совершила феноменальный рывок вверх, дойдя до финала Уимблдона. Но не стоит забывать, каких соперниц она обыгрывала на этом пути. Как только ей достался действительно крепкий оппонент, так игра сразу же выскользнула из ее рук.

Мне кажется, что при должном настрое Конта может дать бой. Да, у младшей сестры Уильямс в арсенале мощная подача. Но вот насколько она будет готова носиться по углам корта в попытках достать плоские удары Конты? Если у Йоханны получится ее фирменная игра, например, как это случилось в финале Уимблдона у Кербер, то Серена может поплыть и отдать весь матч. Я же предлагаю сыграть более аккуратную ставку с форой (+1,5) сета в пользу Конты.