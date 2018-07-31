Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, и эксперт «Рейтинга Букмекеров» специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА в первом туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится во вторник, 31 июля, на стадионе «Космос Арена» в Самаре. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито не более гола.

«Армейцы» сыграли хороший матч за Суперкубок, добились результата. Я думаю, позитивные эмоции должны им помочь нормально настроиться на предстоящую встречу. Времени на отдых у них было, в принципе, достаточно.

«Крылья Советов» впервые в Премьер-Лиге будут играть на новом стадионе. Естественно, ажиотаж вокруг этой встречи колоссальный. Я даже думаю, что «Крылья» какое-то время будут играть первым номером. Но в целом мне кажется, что ЦСКА все-таки выглядит получше в плане перспектив в этой игре. Ну а если брать содержание, не думаю, что здесь стоит ждать большого количества забитых мячей. Скорее всего, ЦСКА будет играть от обороны. Нет никакого смысла команде идти большими силами в атаку. При этом я не уверен, что самарцам хватит мастерства, чтобы гарантированно вскрыть защиту «армейцев».

Вполне допускаю, что с минимальным преимуществом в свою пользу ЦСКА закончит встречу. Но дело даже не в этом. Ставить, на мой взгляд, нужно на вариант — «тотал меньше 2 мячей с расходом» с коэффициентом 2,02. По-моему, это самый правильный вариант для данной встречи. И вообще мы видим, что «тотал больше» в первом туре РПЛ пробивается в случае большого количества собственных ошибок.