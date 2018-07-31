Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА в первом туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится во вторник, 31 июля, на стадионе «Космос Арена» в Самаре. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что в матче будет забито не более 2 мячей.

Первый тур в РПЛ получается пока не очень результативным. Команды сосредоточены на обороне. Плюс разная функциональная готовность у футболистов. Кто-то чуть лучше готов, кто-то чуть хуже. Ну и в первом туре есть неожиданности. Результат матча в Екатеринбурге тому свидетельство.

«Крылья Советов» принимают дома ЦСКА, обладателя Суперкубка. У «армейцев» абсолютно новая команда, молодой состав Виктора Гончаренко. Очень интересно за ним наблюдать, это интригует. Посмотрим, как дальше пойдет у ЦСКА. Первый блин не вышел комом. ЦСКА смотрелся достойно и очень уверенно против «Локомотива» в Суперкубке со всех точек зрения. Здесь ЦСКА ждет выезд в Самару. Не самая простая игра ожидается. У «Крыльев» свои задачи на сезон, свой план. Уверен, что Андрей Тихонов понимает, что нельзя раскрываться в этой встрече. ЦСКА — команда быстрая, в каком бы составе ни вышла. Если с ЦСКА пропустить первым, то тяжело будет отыгрываться.

Определенное волнение у Самары будет. Новый стадион, первый домашний матч после возвращения в Премьер-Лигу. 15 лет назад Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА как раз в игре с «Крыльями» в Самаре. Много всяких переплетений и дополнительных интриг.

Думаю, что игра не получится результативной. Важный матч, он имеет большое значение. Команды хотят начать сезон хорошо, заработать хотя бы очко, а не «баранку». Вполне возможно, что в этом матче будет ничья. Но я бы не стал рисковать и ставить на исход. Возьму «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,64. Можно было бы даже рассмотреть вариант «тотал меньше 2 мячей» с коэффициентом пожирнее.