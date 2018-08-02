Российская Премьер-Лига и в новом сезоне продолжила добрую традицию общаться с журналистами после каждого проведённого тура. Первого августа в офисе лиги прошла традиционная пресс-конференция по итогам стартового тура. В ней приняли участие коммерческий директор Павел Суворов, директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин, спортивный директор Виктор Пышкин и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

БК «Лига Ставок» продолжает сотрудничество с РПЛ сразу по нескольким направлениям, а также предлагает повышенный максимальный возможный выигрыш, который в текущем сезоне составит 50 миллионов рублей для обладателей VIP-статусов silver, gold и platinum.

«Все мы ожидаем от нового чемпионата ещё более интересной спортивной борьбы, что мы и наблюдали в первом туре, — сказал Егоров. — Для компании это новый этап в развитии отношений с РПЛ в качестве генерального партнера, и новый этап в достижении тех целей, которые мы перед собой ставим. Отмечу, что по итогам первого тура компания смогла заработать — сумма ставок превысила сумму выплат на 28%. Действительно, в этом туре было несколько достаточно неожиданных результатов с точки зрения оценки шансов команд. В первую очередь, это нулевые ничьи фаворитов – «Локомотива» и ЦСКА. Что касается болельщицкого интереса, то выделяются три матча, которые в совокупности составили практически половину от всего объёма ставок на первый тур. Это матчи «Спартак» — «Оренбург», «Уфа» — «Локомотив» и «Крылья Советов» — ЦСКА».

По сравнению с первым туром прошлого сезона объём пари и количество ставок на отечественный чемпионат существенно выросли — на 70 и 50 процентов соответственно. Александр Егоров связал это с той работой, которую компания ведёт совместно с РПЛ. Немаловажным фактором стал и тот интерес к футболу, который был вызван проведением в нашей стране чемпионата мира.

Несмотря на то, что сезон только начался, клиенты БК «Лига Ставок» активно заключают пари на его итоги. Фаворитом в букмекерской линии является «Зенит», чья победа в чемпионате оценивается аналитиками коэффициентом 2,50.

Однако не всегда мнение аналитиков совпадает с мнением болельщиков. Например, по мнению БК «Лига Ставок» лучшим бомбардиром сезона станет Фёдор Смолов, коэффициент на которого равен 3,00. Но практически 70% ставок по рынку «лучший бомбардир РПЛ» приходится на Артёма Дзюбу, чья победа в гонки снайперов оценивается коэффициентом 5,00.

Журналистов на пресс-конференции интересовала также судьба премии «Лига Fair Play», ставшей неотъемлемым атрибутом лиги. Александр Егоров заверил, что компания и дальше продолжит отмечать вклад в честную игру и каждый календарный месяц награждать победивший клуб памятным призом.

Напомним, что по итогам прошлого сезона итоговую премию «Лига Fair Play» получил ФК «Краснодар». Вручение ему приза состоится перед первым домашним матчем сезона против московского «Спартака» 18 августа.