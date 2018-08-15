В офисе Российской премьер-лиги состоялась традиционная пресс-конференция по итогам очередного тура, в которой приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров, президент РПЛ Сергей Прядкин, спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин и директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

Глава лиги Сергей Прядкин отметил, что РПЛ удается сохранить тенденцию к высокой посещаемости на протяжении первых трех туров. «Количество зрителей по сравнению с прошлым сезоном серьезно выросло, особенно это касается городов, которые принимали чемпионат мира, – рассказал Сергей Прядкин. – В 2017 году игры третьего тура посетило чуть меньше 100 000 зрителей, сейчас – 136 000 зрителей. Мы замечаем увеличение активности болельщиков и в социальных сетях».

Традиционно подвел итоги тура и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров: «Самые популярные матчи этой недели в РПЛ – это «Спартак» – «Анжи», «Рубин» – «Зенит» и «Оренбург» – «Локомотив». На эти игры пришлось больше половины всех пари на игры Российской премьер-лиги в БК «Лига Ставок». Самым успешным матчем тура для наших клиентов стала игра «Арсенала» и «Ахмата», где 63% пари оказались выигрышными».

Если в турнирной таблице на верхних строчках ожидаемо расположились «Зенит» и «Спартак», то у клиентов БК «Лига Ставок» свои лидеры: самыми «доходными» командами, которые в этом сезоне чаще других приносят им выигрыш, стали «Ахмат» (33%), «Зенит» (27%), «Енисей» (17%) и «Краснодар» (15%).

После трех туров вырисовалась интересная статистика: хозяева, которые обычно являются фаворитами, за 24 матча одержали всего на одну победу больше, чем гостевые команды (девять выигрышей против восьми). Клиенты БК «Лига Ставок» четко уловили этот тренд, который отражает и объем их пари. «Если говорить о ставках на исход матчей РПЛ, то 49% приходится на победу хозяев, 7% на ничью и 43% на успех гостей», – отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок».

В целом в компании большинство пари заключается уже во время матчей: 70% ставок происходит в «лайве» и лишь 30% до начала игры. А вот в пари на матчи РПЛ практически паритет: 49% клиентов ставят до стартового свистка и 51% – уже по ходу встречи.