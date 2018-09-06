7 сентября сборная России матчем с Турцией стартует в новом турнире УЕФА – в Лиге наций.

Что за Лига наций и с чем ее едят?

Многие, в том числе и некоторые футболисты, до сих пор не знают, что это такое. Попытаемся объяснить на пальцах.

Большую часть товарищеских матчей УЕФА решил заменить официальными – с помощью нового турнира – Лиги наций. В его рамках 55 стран разделены на четыре лиги (А, В, С и D) в соответствии со своим рейтингом УЕФА. Внутри лиг есть еще разделение на четыре группы, в каждой из которых находится по 3-4 сборные. Четыре первых места в группах Лиги А будут оспаривать главный трофей турнира в финальном состязании по олимпийскому принципу – с полуфиналами. Между лигами будет осуществляться обмен – на понижение пойдут четыре сборные, занявшие последние места в своих группах, а на повышение – четыре победителя групп из низшей лиги.

Однако главным призом турнира можно считать не серебряную безделушку, Кубок Лиги наций, а четыре прямые путевки на чемпионат Европы. По одной путевке будет разыграно в каждой лиге. Так что, гарантированно попасть на Евро получат шанс, как сильные мира сего из Лиги А, так и кто-то из команд с наименьшим коэффициентом, будь то Андорра, Люксембург, или Армения.

За место в финальном турнире чемпионата Европы между собой будут сражаться по четыре лучшие команды в каждой из лиг из числа тех, кто не смог пробиться на Евро через квалификацию. Если, например, из Лиги А в финальный турнир попадут практически все команды (что более чем вероятно) и четырех команд для борьбы за дополнительное место не наберется, к ним поднимут лучшую сборную из низшей лиги – Лиги В.

Такой командой вполне может оказаться сборная России, которая попала как раз в Лигу В. Мы, конечно, надеемся, что Россия сможет напрямую попасть на чемпионат Европы, но, если ей это не удастся, велика вероятность, что наши станут лучшими и им дальше придется оспаривать право играть на Евро с командами из Лиги А, Испанией, Англией, Германией в том числе. Так себе перспектива.

Но и проигрывать нельзя. От выступлений в Лиге наций зависит положение сборной России при жеребьевке квалификационных групп чемпионата Европы. Да и возможность в следующей Лиге наций, пойдя на повышение, играть с такими соперниками, как Франция или Португалия, очень заманчива.

Россия – фаворит

Предлагаем от теории перейти к практике – изучить ленты букмекеров и понять, кто же считается фаворитом Лиги наций.

Начнем, пожалуй, с нашей группы – Группы 2 в Лиге В. Кроме нас в ней находятся Турция, с которой нам предстоит провести ближайшую встречу, и Швеция.

Если опираться на котировки, которые предлагает букмекерская контора БалтБет, дающая одну из самых широких линий на этот турнир, Россия является фаворитом своей группы. Шансы на победу в группе команды Станислава Черчесова оцениваются коэффициентом 2,7. То есть, поставив тысячу рублей на такой результат и угадав, можно получить 2700 рублей на выходе. Чуть хуже перспективы у Швеции – коэффициент на успех 2,8. Еще хуже дела – у Турции – 2,9.

В первой группе фаворитом с таким же коэффициентом, как и у России, считается Украина. За ней следует сладкая парочка – Чехия со Словакией. В третьей группе фаворита два – Австрия и Босния и Герцеговина. Аутсайдер – Северная Ирландия.

Если брать в расчет весь турнир, то фаворитом в борьбе за серебряный трофей с флагштоком и флагом Лиги наций на нем, считается сборная Испании, на успех которой ставки принимаются с коэффициентом 5,0. Чуть позади расположился действующий чемпиона мира, сборная Франции – коэффициент 5,15. Третьей идет провалившаяся в России-2018 сборная Германии с коэффициентом 5,85. Аутсайдером Лиги А является попавшая в элиту европейского футбола сборная Исландии – шансы на победу в Лиге наций – 1 к 80.

Теперь – к самому интересному, к конкретному матчу сборной России со сборной Турции, который пройдет в Тробзоне вечером в пятницу. Несмотря на все наши свершения на домашнем чемпионате мира, фаворитом этой встречи считается соперник. Ставки на победу сборной Турции БалтБет принимает с коэффициентом в районе 2,3. В это же время на победу команды Станислава Черчесова можно поставить с коэффициентом 3,35. Ничья увеличит сумму ставки в 3,25 раза. Самым вероятным исходом букмекеры считают минимальную победу турков, либо результативную ничью со счетом 1:1. На оба варианта ставки принимаются с коэффициентом 5,5.

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