Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона» в рамках 13-го тура примеры 2017/2018. Он полагает, что матч завершится результативной ничьей.

«Валенсия» в этом году реально неплохо выглядит и не зря находится на втором месте. А «Барселона» идёт на первом, набирает очки. Но не сказать, что она на голову сильнее своего соперника по игре. В индивидуальных действиях игроков – да. Но не по игре, как это было в прошлых сезонах.

Поэтому я думаю, что «Валенсия» сможет дать бой и отобрать очки у «Барселоны». Игра, к тому же, будет проходить в Валенсии. Я поставлю в этом матче на результативную ничью.