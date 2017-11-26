Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов подготовил прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ» в 14-м туре французской лиги 1 сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости победят с разгромным счётом.

«Монако» сейчас совсем не тот, что в прошлом сезоне. Команда потеряла многих бойцов, лидеров, по-настоящему классных футболистов. Тренеру пока не удается привить новичкам свою игровую философию. Нужно время на построение нового «Монако». Всё-таки слишком уж много изменений.

«ПСЖ» очень грозен сейчас, у него совершенно сумасшедшая атака с Кавани, Неймаром и Мбаппе. Если монегаски получают четыре мяча в свои ворота дома от «Лейпцига», то я боюсь подумать, что могут сделать парижане в этой встречи. Они куда класснее. «Монако» может противопоставить разве что какую-то волю, характер. Но у них многовато безвольных поражений в этом сезоне. Если проигрывают, то обычно с треском.

Вот и сейчас, думаю, что «ПСЖ» все сделает так, как нужно, и придет к победе. Считаю, что нужно ставить на разгромную победу гостей. Слишком уж они хороши на этой стадии сезона. А «Монако» отнял у них чемпионство в прошлом году. Момент мести здесь также присутствует.