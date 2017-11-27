Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в восемнадцатом туре российской Премьер-лиги.

Матч тура, один из главных матчей чемпионата — «Спартак» — «Зенит». Состоится ли реванш? Если состоится, то насколько он будет крупным? Не состоится? Сыграют вничью? Много всяких разговоров, прогнозов на эту игру. Все сопоставляют форму команд, кто в какой форме подошел…

В таких играх на первую роль выходит характер и, наверное, немного фарта. Кому повезет больше, тот и выиграет, потому что практически, можно сказать, команды не то, чтобы равные, но близки по своему состоянию, по своим командным действиям. Как команды, они практически равны. В разных стилях играют, да, все разное, но тем не менее кому-то отдать предпочтение очень тяжело. Даже после разгрома в первом круге. Но то уже прошедший день. Это — история, и историю нужно переписывать по новой.

Я останусь, наверное, верным в себе. Я верю в «Спартак». Тут уж вам решать, на кого ставить. «Спартак» играет дома, у «Спартака» будешь шанс на реванш, и я поставлю в этой игре на чистую победу «Спартака». В принципе, шансы у всех равны. Выдумывать с тоталами, с голами в первом и во втором таймах не хочу. Пойду от простого и пойду за своим сердцем. Мой прогноз — победа «Спартака».