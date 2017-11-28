Статус одного из лидеров российского букмекерского рынка в очередной раз подтвердила БК ЛЕОН. Компания стала обладателем престижной Премии Рунета 2017 года.



Вручение наград победителям в различных номинациях премии состоялось в Москве на площадке Цифрового Делового Пространства. Премией Рунета в различных сегментах онлайн-активности были награждены самые прогрессивные представители интернет-бизнеса. Стоит отметить, что Премия Рунета вручалась уже в 14-й раз.

Официальный сайт БК ЛЕОН www.leon.ru стал обладателем Премии Рунета в номинации «Лучший онлайн-сервис в области спортивных развлечений». От лица компании награду получили амбассадоры бренда БК ЛЕОН – телеведущая Мария Командная и легендарный телекомментатор Виктор Гусев.



В компании отметили, что испытывают закономерное чувство гордости от признания заслуг БК ЛЕОН в развитии бизнеса по приему интерактивных ставок. Как известно, обладателями Премии Рунета ежегодно становятся исключительно лидеры своих индустриальных сегментов интернета.



«Наша цель – постоянное развитие сайта www.leon.ru, на котором любители спорта и беттинга России получают самый лучший сервис и клиентскую поддержку, - подчеркнули в пресс-службе БК ЛЕОН. – То, что наша компания уже сейчас находится среди самых авторитетных представителей букмекерского бизнеса России – вне всяких сомнений. И победа в номинации Премии Рунета стимулирует нас работать еще больше».