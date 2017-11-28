Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «Матч ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч «Автомобилист» — «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Эксперт считает, что в предстоящем матче уральцы победят.

Не так давно встречались команды в Москве. «Спартак» победил с большим преимуществом — 5:2. Дважды «Спартак» играл 5 на 3 почти по 2 минуты. Калинин пятую шайбу забросил как раз при таком численном перевесе хозяев. Но даже при таком результате «Автомобилист» произвёл хорошее впечатление. Но удачно «Спартак» забрасывал шайбы, «Автомобилисту» где-то не везло. Хорошо показали себя лидеры красно-белых — Радил, Стоа. Беспалов классно сыграл, помог команде.

Но в то же время Владимира Крикунова спросили на пресс-конференции, как относится к тому, что его команда так долго дважды играла 3 на 5. Он ответил, что ничего страшного, теперь ждём «Спартак» к себе.

Горячий приём ждёт «Спартак». «Автомобилист» в последнем матче разгромил у себя дома «Торпедо». В такой же манере он сыграет со «Спартаком»: будут высокие скорости, хорошая реализация лишнего.

Ставлю на победу «Автомобилиста» в основное время.