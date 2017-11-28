Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч четырнадцатого тура английской Премьер-лиги сезона 2017/2018 «Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед». Эксперт полагает, что матч получится результативным.

«Уотфорд», конечно, поразил своей победой над «Ньюкаслом». Но дома команда играет не так ярко, как хотелось бы ее поклонникам: 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения. Стоит отметить, что только дважды «Уотфорд» в этих встречах сыграл на ноль и пропустил в общей сложности 11 мячей. Это, конечно, катастрофический результат, и я думаю, что «Манчестер Юнайтед» этим воспользуется.

На самом деле, и «красные дьяволы» не производят сейчас впечатление какой-то сумасшедшей команды. В домашних матчах команда Жозе Моуриньо мало пропускает и одного мяча ей порой оказывается достаточно для победы, как это было в последнем туре. Но на выезде несколько другая история. И я думаю, что «Уотфорд», который дома сам играет и другим дает, как раз намекает нам, что в этой встрече будет достаточное количество забитых мячей. Поэтому здесь предлагаю вам остановиться на варианте: обе забьют и тотал больше 2,5 гола.