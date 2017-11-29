Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Мурсия». Это ответная встреча 1/16 финала Кубка Испании. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что каталонцы забьют минимум 4 мяча.

И здесь в первом матче была зафиксирована крупная победа. Но я посмотрел: «Мурсия» вообще мало пропускает у себя в третьем по силе дивизионе Испании. Команда идёт на 5-м месте. В последних пяти матчах она одержала 4 победы, причём все со счётом 1:0. Проиграли только лидеру «Картахене», и тоже в один мяч — 1:2.

Понятно, что «Барселона» есть «Барселона», 0:3 в первом матче. Разные планеты, разные уровни. Но я бы не сказал, что «Барселона» выйдет разрывать соперника во что бы то ни стало. Раз уж «Мурсия» умеет у себя играть на ноль, то и здесь она закроется. Понятно, что гости останутся без мяча. Но я бы попробовал рискнуть. После 3:0 в первой встрече «Барселона» больше четырёх «Мурсии» не забьёт. Конечно, всё может быть, надо посмотреть на состав «Барсы». Кубковые матчи сложны тем, что не знаешь, в каком составе выйдет та или иная команда.

«Мурсия» может поплыть на большом стадионе. Почему бы «Барселоне» не забить дома 4? Сыграю «индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3,5 мяча» за 1,88. Не исключено, что забьёт всё-таки меньше, но склоняюсь к тому, что 4 всё-таки забьёт.