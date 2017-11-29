Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч четырнадцатого тура английской Премьер-лиги сезона 2017/2018 «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Эксперт думает, что «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит.

Здесь все предельно ясно. Мы видим, что «Манчестер Сити» играет на фантастическом кураже. И если у «горожан» даже что-то не получается, как это было в последнем туре против «Хаддерсфилда», то на помощь приходит удача. Рахим Стерлинг в полном порядке. Действительно, у команды Хосепа Гвардиолы сейчас все получается: 12 побед в английской Премьер-лиге и 42 забитых мяч в 13 турах. Это просто сумасшедший результат. И пока не видно, кто сможет остановить «Манчестер Сити». Уж точно это будет не «Саутгемптон».

«Саутгемптон» выдал роскошный результат против «Эвертона», но что-то подобное повторить на домашнем стадионе «Манчестера» сейчас просто невозможно. Стоит отметить, что на выезде «святые» забили всего три мяча в этом сезоне. И давайте возьмем цифры «Манчестера Сити», который отметился 24 мячами в домашних встречах в чемпионате Англии. Да, возможно, Хосеп Гвардиола использует ротацию состава, но глубина и качество скамейки запасных у «горожан» настолько высоки, что вряд ли это скажется на результате в матче против «Саутгемптона». Поэтому здесь я предлагаю вам поставить на победу хозяев поля с сухим счетом.