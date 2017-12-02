Валерий Карпин дал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в рамках 19-го тура РФПЛ 2017/2018. Он считает, что счёт будет 1:1.

Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в рамках 19-го тура РФПЛ 2017/2018. Он считает, что счёт будет 1:1.

«Рубин» много не пропускает, но выигрывает редко, поэтому находится в нижней части турнирной таблицы. Если казанцы и проигрывают, то обычно с минимальным счётом. Думаю, с «Локомотивом» будет примерно так же.

«Рубин» много не пропустит в этой игре, но и забить много не выйдет, так как с реализацией не всё хорошо. А «Локомотив», лидер текущего сезона, будет пытаться выигрывать. Поэтому я думаю, что та и другая команда забьёт. Ставлю на счёт 1:1.