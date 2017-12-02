Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид» в 13-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости победят в «верховом» матче.

Матч из категории «эль класико». В Бильбао «Атлетик» принимает мадридский «Реал». Мадридцы уже всё, что могли, растранжирили по чемпионату. Чтобы попробовать догнать «Барселону» или чуть-чуть сократить дистанцию в преддверии настоящего «эль класико», «Реалу» надо свои три очка брать, не так важно уже, где он играет.

Было 10 очков, стало 8 после того, как «Барселона» потеряла очки в Валенсии, а «Реал» с трудом, но обыграл «Малагу». И сейчас «Реал», конечно, опростоволосился в игре с «Фуэнлабрадой в Кубке Испании, но там был хороший задел 2:0 после гостевой игры.

Здесь выйдет совершенно иной состав, основные футболисты. Из того, что я видел по игре с «Малагой», «Реал» хорош. Да, сам себе создал проблем, да ещё Касилья привёз себе второй гол, вообще в обороне есть проблемы, но с атакой вроде бы всё неплохо.

В последние свои визиты в Бильбао «Реал» выигрывает, правда, скромненько и аккуратно — в 1 мяч. Последние два заезда были по 2:1 в пользу мадридского клуба. Здесь тоже непросто предсказать, чем всё обернётся. «Реал» может выиграть и крупно, без проблем, потому что «Атлетик» в этом сезоне не отличается стабильностью. К матчу с «Реалом» баски подходят с серией из пяти матчей без побед в чемпионате.

«Реал» выиграет и, скорее всего, через «верх». Это может быть вариант 2:1, не исключено, что 3:0. Ставлю на победу «Реала» через тотал больше 2,5 мяча за 1,76. Минимум три мяча в этой встрече будет забито.