Экс-главный тренер «Анжи», «Тосно», «СКА-Хабаровска» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч «Рома» – «Карабах» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов-2017/18. Он полагает, что итальянцы выиграют крупно.

«Здесь, на самом деле, всё очень просто. Хотя, футбол и прекрасен тем, что иногда совершенно очевидные расклады превращаются в прах. Но я не представляю, что должен сделать «Карабах», чтобы отскочить в этом матче и отскочить без крупного поражения.

Поэтому мой прогноз здесь будет логичным и прозаичным. «Рома» будет иметь преимущество по игре и по результату. Ставлю на победу итальянцев с преимуществом в три и более мячей».