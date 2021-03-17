Лыжная «фигурка» - новое «наше все». Золото и серебро ЧМ – у Таталиной и Прусаковой

НА ЗАВИСТЬ БОЛЬШУНОВУ
Это последний «кусок» ЧМ-2021 по фристайлу и сноуборду. Первоначально его планировали целиком провести в Китае, но организаторы отказались из-за коронавируса, и тогда FIS разбила чемпионат на несколько частей, прикрепив их в качестве «довесков» к этапам Кубка мира. Так, в начале марта в Алма-Ате были разыграны медали первенства планеты по акробатике, где золотой дубль удался нашему Максиму Бурову. И вот теперь – еще одна, уже третья победа в фристайле.
Напомню, что на ЧМ этого сезона по остальным зимним видам спорта, вместе взятым, россияне добыли в олимпийских дисциплинах четыре чемпионских титула. Это сделали лыжник Александр Большунов, саночник Роман Репилов, конькобежка Ангелина Голикова и сноубордистка София Надыршина. Так что фристайл с его золотым хет-триком становится чуть ли не нашей главной надеждой на Играх в Пекине-2022. С ним могут поспорить разве что фигуристы, у которых чемпионаты мира еще впереди, - основное, личное, стартует 24 марта в Стокгольме. Пока же фристайл – единственный зимний вид, где Россия – мировой лидер по числу побед на предолимпийских ЧМ.
Все медали зимних ЧМ-2021 по олимпийским дисциплинам
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
22
11
11
44
2
Голландия
12
7
7
26
3
Германия
9
15
8
32
4
Австрия
8
6
6
20
5
Россия
7
10
15
32
6
Швеция
7
6
5
18
7
США
6
7
5
18
8
Канада
5
9
4
18
9
Швейцария
5
5
6
16
10
Франция
3
6
7
16
11
Венгрия
2
2
0
4
12
Австралия
2
1
1
4
13
Новая Зеландия
2
1
0
3
14
Китай
2
0
1
3
13
Чехия
1
1
1
3
14-15
Словения
1
0
3
4
14-15
Япония
1
0
3
4
16-18
Великобритания
1
0
1
2
16-18
Испания
1
0
1
2
16-18
Польша
1
0
1
2
19
Италия
0
5
4
9
20
Финляндия
0
2
2
4
21
Словакия
0
2
0
2
22-23
Бельгия
0
1
1
2
22-23
Казахстан
0
1
1
2
24
Латвия
0
0
2
2
25-26
Белоруссия
0
0
1
1
25-26
Украина
0
0
1
1
Всего
98
98
98
294
Оставшиеся ЧМ-2021 по зимним олимпийским видам спорта
24-28 марта. Фигурное катание. Стокгольм (Швеция)
7-17 апреля. Хоккей. Женщины. Галифакс, Труро (Канада)
16-18 апреля. Фигурное катание. Командный ЧМ. Осака (Япония)
21 мая - 6 июня. Хоккей. Мужчины. Рига (Латвия)
Чемпионаты мира этого года по всем олимпийским разновидностям керлинга (мужчины, женщины, дабл-микст) отменены.
ЧТО ТАКОЕ БИГ-ЭЙР
Если триумф Бурова и его команды в Алма-Ате был вполне ожидаемым – все-таки в этом виде Россия доминирует не первый сезон, то победа в Аспене 20-летней москвички Анастасии Таталиной стала приятным сюрпризом. Биг-эйр – достаточно молодая дисциплина, в Кубок мира ее включили пять лет назад, в программу ЧМ – в 2019-м, а олимпийский дебют состоится как раз в Пекине.
Фристайлисты «срисовали» свой биг-эйр с одноименной разновидности сноуборда. Внешне это напоминает лыжную акробатику: спортсмены тоже выполняют полеты на снежном трамплине и получают за них судейские оценки. Только в биг-эйре они вращаются в воздухе не «кувырками», как в гимнастике или прыжках в воду, а вокруг своей оси, как фигуристы. Плюс экстремально-подростковый антураж – с мешковатыми штанами, буйными прическами и гремящей на стадионе поп-музыкой.
Сборная России добиралась в Аспен с приключениями. Из-за проблем с оформлением американских виз наши опоздали к началу чемпионата и были вынуждены пропустить соревнования по слоупстайлу в конце прошлой недели. Кстати, в начале карьеры Таталина специализировалась именно в слоупстайле. Но после 2018 года, выиграв юниорский ЧМ по биг-эйру в Новой Зеландии, стала все больше переключаться на этот вид. Призовых мест на кубковых этапах ни она, ни кто-либо другой из россиян пока не занимали, зато Таталина была шестой на предыдущем чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити-2019.
УНИКАЛЬНЫЕ ТРЮКИ И ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА
К Аспену Таталина подготовила небывалый по сложности набор: до нее в женском биг-эйре никому не удавалось успешно исполнить на одном турнире вращения в 3,5 оборота (то есть, на 1260 градусов) как в левую, так и в более сложную правую сторону. Анастасия же вчера исполнила оба полета почти безупречно и за каждый получила более 90 баллов из ста возможных!
По правилам биг-эйра финалисты исполняют по три полета, и два лучших из них идут в зачет. То есть, Таталина еще до заключительной попытки нокаутировала всех, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 25 баллов. В ответ натурализованная американка Гу Эйлин, выступающая за сборную Китая и до вчерашнего дня выигравшая в Аспене два золота из двух, пыталась повторить самый сложный трюк Таталиной, но допустила серьезную ошибку, победительница предыдущего ЧМ француженка Тесс Ледо вообще упала, а россиянка Лана Прусакова, напротив, здорово выполнила попытку №3 и завоевала серебро.
Таталина завершала соревнования уже в ранге чемпионки и совершила этакий «полет почета» - расслабленно, без вращений и прочей акробатики. После чего заявила в интервью ТАСС, что намерена через год повторить свой успех в Пекине. По словам Анастасии, сложности, показанной ей в Аспене, где выступали все сильнейшие сборные, должно хватить и для олимпийского золота.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Аспен (США)
Фристайл. Биг-эйр
Женщины. Финал
1. Анастасия Таталина (Россия) – 184,50
2. Лана Прусакова (Россия) – 165,50
3. Гу Эйлин (Китай) – 161,50
4. Меган Олдхэм (Канада) – 158,75
…7. Тесс Ледо (Франция) – 113,75
Мужчины. Финал
1. Оливер Магнуссон (Швеция) – 185,25
2. Эдуард Террио (Канада) – 183,00
3. Ким Губсер (Швейцария) – 180,75
Дмитрий Менделеев, Дмитрий Макаров (оба – Россия) не прошли квалификацию
Сноуборд. Биг-эйр
Женщины. Финал
1. Лори Блуин (Каншада) – 177,75
2. Зои Садовски (Новая Зеландия) – 176,75
3. Мияби Оницука (Япония) – 174,75
Мужчины. Финал
1. Марк Макморрис (Канада) – 179,25
2. Макс Парро (Канада) – 178,25
3. Маркус Клевеланд (Норвегия) – 176,25
Влад Хадарин (Россия) не прошел квалификацию.