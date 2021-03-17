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Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Рединг 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.34
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Лыжная «фигурка» - новое «наше все». Золото и серебро ЧМ – у Таталиной и Прусаковой
17 марта 19:58
автор: Лев Тигай

Лыжная «фигурка» - новое «наше все». Золото и серебро ЧМ – у Таталиной и Прусаковой

В США на чемпионате мира по некоторым видам фристайла и сноуборда первые два места в дисциплине биг-эйр заняли россиянки - Анастасия Таталина и Лана Прусакова.

НА ЗАВИСТЬ БОЛЬШУНОВУ

Это последний «кусок» ЧМ-2021 по фристайлу и сноуборду. Первоначально его планировали целиком провести в Китае, но организаторы отказались из-за коронавируса, и тогда FIS разбила чемпионат на несколько частей, прикрепив их в качестве «довесков» к этапам Кубка мира. Так, в начале марта в Алма-Ате были разыграны медали первенства планеты по акробатике, где золотой дубль удался нашему Максиму Бурову. И вот теперь – еще одна, уже третья победа в фристайле.

Напомню, что на ЧМ этого сезона по остальным зимним видам спорта, вместе взятым, россияне добыли в олимпийских дисциплинах четыре чемпионских титула. Это сделали лыжник Александр Большунов, саночник Роман Репилов, конькобежка Ангелина Голикова и сноубордистка София Надыршина. Так что фристайл с его золотым хет-триком становится чуть ли не нашей главной надеждой на Играх в Пекине-2022. С ним могут поспорить разве что фигуристы, у которых чемпионаты мира еще впереди, - основное, личное, стартует 24 марта в Стокгольме. Пока же фристайл – единственный зимний вид, где Россия – мировой лидер по числу побед на предолимпийских ЧМ.

Все медали зимних ЧМ-2021 по олимпийским дисциплинам

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

22

11

11

44

2

Голландия

12

7

7

26

3

Германия

9

15

8

32

4

Австрия

8

6

6

20

5

Россия

7

10

15

32

6

Швеция

7

6

5

18

7

США

6

7

5

18

8

Канада

5

9

4

18

9

Швейцария

5

5

6

16

10

Франция

3

6

7

16

11

Венгрия

2

2

0

4

12

Австралия

2

1

1

4

13

Новая Зеландия

2

1

0

3

14

Китай

2

0

1

3

13

Чехия

1

1

1

3

14-15

Словения

1

0

3

4

14-15

Япония

1

0

3

4

16-18

Великобритания

1

0

1

2

16-18

Испания

1

0

1

2

16-18

Польша

1

0

1

2

19

Италия

0

5

4

9

20

Финляндия

0

2

2

4

21

Словакия

0

2

0

2

22-23

Бельгия

0

1

1

2

22-23

Казахстан

0

1

1

2

24

Латвия

0

0

2

2

25-26

Белоруссия

0

0

1

1

25-26

Украина

0

0

1

1

Всего

98

98

98

294

Оставшиеся ЧМ-2021 по зимним олимпийским видам спорта

24-28 марта. Фигурное катание. Стокгольм (Швеция)

7-17 апреля. Хоккей. Женщины. Галифакс, Труро (Канада)

16-18 апреля. Фигурное катание. Командный ЧМ. Осака (Япония)

21 мая - 6 июня. Хоккей. Мужчины. Рига (Латвия)

Чемпионаты мира этого года по всем олимпийским разновидностям керлинга (мужчины, женщины, дабл-микст) отменены.

ЧТО ТАКОЕ БИГ-ЭЙР

Если триумф Бурова и его команды в Алма-Ате был вполне ожидаемым – все-таки в этом виде Россия доминирует не первый сезон, то победа в Аспене 20-летней москвички Анастасии Таталиной стала приятным сюрпризом. Биг-эйр – достаточно молодая дисциплина, в Кубок мира ее включили пять лет назад, в программу ЧМ – в 2019-м, а олимпийский дебют состоится как раз в Пекине.

Фристайлисты «срисовали» свой биг-эйр с одноименной разновидности сноуборда. Внешне это напоминает лыжную акробатику: спортсмены тоже выполняют полеты на снежном трамплине и получают за них судейские оценки. Только в биг-эйре они вращаются в воздухе не «кувырками», как в гимнастике или прыжках в воду, а вокруг своей оси, как фигуристы. Плюс экстремально-подростковый антураж – с мешковатыми штанами, буйными прическами и гремящей на стадионе поп-музыкой.

Сборная России добиралась в Аспен с приключениями. Из-за проблем с оформлением американских виз наши опоздали к началу чемпионата и были вынуждены пропустить соревнования по слоупстайлу в конце прошлой недели. Кстати, в начале карьеры Таталина специализировалась именно в слоупстайле. Но после 2018 года, выиграв юниорский ЧМ по биг-эйру в Новой Зеландии, стала все больше переключаться на этот вид. Призовых мест на кубковых этапах ни она, ни кто-либо другой из россиян пока не занимали, зато Таталина была шестой на предыдущем чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити-2019.

УНИКАЛЬНЫЕ ТРЮКИ И ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА

К Аспену Таталина подготовила небывалый по сложности набор: до нее в женском биг-эйре никому не удавалось успешно исполнить на одном турнире вращения в 3,5 оборота (то есть, на 1260 градусов) как в левую, так и в более сложную правую сторону. Анастасия же вчера исполнила оба полета почти безупречно и за каждый получила более 90 баллов из ста возможных!

По правилам биг-эйра финалисты исполняют по три полета, и два лучших из них идут в зачет. То есть, Таталина еще до заключительной попытки нокаутировала всех, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 25 баллов. В ответ натурализованная американка Гу Эйлин, выступающая за сборную Китая и до вчерашнего дня выигравшая в Аспене два золота из двух, пыталась повторить самый сложный трюк Таталиной, но допустила серьезную ошибку, победительница предыдущего ЧМ француженка Тесс Ледо вообще упала, а россиянка Лана Прусакова, напротив, здорово выполнила попытку №3 и завоевала серебро.

Таталина завершала соревнования уже в ранге чемпионки и совершила этакий «полет почета» - расслабленно, без вращений и прочей акробатики. После чего заявила в интервью ТАСС, что намерена через год повторить свой успех в Пекине. По словам Анастасии, сложности, показанной ей в Аспене, где выступали все сильнейшие сборные, должно хватить и для олимпийского золота.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Аспен (США)

Фристайл. Биг-эйр

Женщины. Финал

1. Анастасия Таталина (Россия) – 184,50
2. Лана Прусакова (Россия) – 165,50
3. Гу Эйлин (Китай) – 161,50
4. Меган Олдхэм (Канада) – 158,75
…7. Тесс Ледо (Франция) – 113,75

Мужчины. Финал

1. Оливер Магнуссон (Швеция) – 185,25
2. Эдуард Террио (Канада) – 183,00
3. Ким Губсер (Швейцария) – 180,75

Дмитрий Менделеев, Дмитрий Макаров (оба – Россия) не прошли квалификацию

Сноуборд. Биг-эйр

Женщины. Финал

1. Лори Блуин (Каншада) – 177,75
2. Зои Садовски (Новая Зеландия) – 176,75
3. Мияби Оницука (Япония) – 174,75

Мужчины. Финал

1. Марк Макморрис (Канада) – 179,25
2. Макс Парро (Канада) – 178,25
3. Маркус Клевеланд (Норвегия) – 176,25

Влад Хадарин (Россия) не прошел квалификацию.

источник: «Советский спорт»
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