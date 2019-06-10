Девушка дня. Журналистка, очаровавшая Александра Зинченко
Полузащитник сборной Украины и «Мансити» Александр Зинченко после победы над командой Сербии (5:0) в квалификации Евро-2020 после интервью в микст-зоне поцеловал журналистку Владу Седан. Она что - его девушка?
Эту историю сразу растиражировали СМИ, но, вероятно, молодые люди уже давно знакомы и, возможно, даже находятся в отношениях. В Instagram Влады отсутствуют совместные фотографии с Александром. Однако в середине мая журналистка выложила фотографию с Пепом Гвардиолой, который тренирует «Манчестер Сити» - клуб, в котором играет Зинченко.
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