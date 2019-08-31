Новая подруга нападающего сборной России - бывшая жена рыжего из «Иванушек» - Советский спорт
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31 августа 2019 09:54

Новая подруга нападающего сборной России - бывшая жена рыжего из «Иванушек»

Мария Григорьева-Апполонова и форвард сборной Андрей Зубков перестали прятать свои отношения.

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