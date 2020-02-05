Девушка дня. Виктория Гамеева – украшение медосмотра «Спартака» и «Локо»

Виктория Гамеева – самый известный врач-кардиолог в российском футболе. Она по-прежнему продолжает проводить медосмотр футболистов перед началом нового сезона. Самый очаровательный доктор в российском футболе – в нашей традиционной рубрике «Девушка дня».
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