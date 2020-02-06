Девушки дня. Биатлонистки, которые сменили Россию на Белоруссию

24-летние биатлонистки становились призерами чемпионата России. «С наступающим Новым Годом. Наконец-то мы вместе», — написала Ирина в инстаграме.

«Союзному государству понадобилась помощь, белорусы обратились к нам с просьбой. Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу», прокомментировал ситуацию глава российского биатлона Владимир Драчев.