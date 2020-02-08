Девушка дня. Москвичка, победившая на Australian Open

– Я родилась в Москве, но переехала с родителями в Штаты, когда мне не было еще и года. Мама и папа сделали это для меня. Они мне подарили американскую мечту. И я за это им безмерно благодарна, – рассказывала Соня после выхода в полуфинал.
Теперь мечта осуществилась точно. За всю карьеру до этого заработала чуть меньше 3 миллионов долларов. За победу на Australian Open она получит сразу три с половиной! Девочка из небогатой семьи, чьи родители когда-то уехали в США, по сути, без гроша в кармане, теперь может ни в чем не нуждаться. Но, разумеется, это – лишь первый успех. Можно не сомневаться – последуют и другие.
Добавим, что до этого американка ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше четвертого круга. На турнирах WTA на ее счету три титула: в Хобарте, Мальорке и Гуанчжоу – все в прошлом году.
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