Девушка дня. Теннисистка Цветана Пиронкова возобновляет карьеру

Бывшая 31-я ракетка мира Цветана Пиронкова анонсировала свое возвращение в большой теннис.

В последний раз Пиронкова выходила на корт в официальном матче в июле 2017 года на Уимблдоне. Из-за травм она досрочно завершила сезон, а в апреле следующего года родила ребенка. При этом официально о завершении карьеры она не объявляла.

Свой единственный титул болгарская теннисистка завоевала в январе 2014 года в Сиднее. Ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал на Уимблдоне в 2010 года. Также она дважды доходила до четвертьфиналов: на Уимблдоне-2011 и Roland Garros-2016.

ФОТО: https://www.instagram.com/tpironkova/