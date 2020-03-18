Девушка дня. Баскетболистка Раиса Мусина

Форвард УГМК Раиса Мусина решила, что пришло время покорять НБА. В России она выиграла все, что можно: стала чемпионом страны, победителем Евролиги и обладателем Суперкубка Европы. Теперь ее ждут большие дела в Северной Америке, где она будет выступать за «Лас-Вегас Эйсез».

Перед отъездом в США восходящая звезда российского баскетбола ответила на вопросы «Советского спорта».

ФОТО: https://www.instagram.com/musinka4/