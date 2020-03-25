Девушка дня. Жюстин Дюфур-Лапуант – чарующая улыбка Канады и герой Сочи-2014 - Советский спорт
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25 марта 2020 14:00

Девушка дня. Жюстин Дюфур-Лапуант – чарующая улыбка Канады и герой Сочи-2014

Канадская блондинка доказывает, что большая грудь не обязательный фактор настоящей красоты.

Канадская фристайлистка Жюстин Дюфур-Лапуант сегодня празднует свой 26 день рождения.

Звездный час спортсменки пробил на Олимпиаде в Сочи, где она сходу взяла золотую медаль. Через год она выиграла чемпионат мира. Также в ее активе серебряная награда Пхёнчхана в 2018 году и медали разных достоинств мирового первенства.

Ее сестры Хлоэ (средняя) и Максим (старшая) – тоже могулистки, вместе выступили на Олимпиаде в Сочи.

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