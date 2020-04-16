Девушка дня. Алина Загитова и ее фотосессия в Cosmopolitan

«А вот и долгожданный backstage со съемки нашей обложки с Алиной Загитовой», - говорится в подписи к видео, опубликованном в официальном «инстаграме» журнала.

Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании рассказала о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях.

Добавим, что в активе Загитовой кроме золотой медали Олимпиады-2018, также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го.

Отметим, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры.