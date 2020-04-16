Девушка дня. Алина Загитова и ее фотосессия в Cosmopolitan

Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего?Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах.29.03.2020 22:30Фигурное катаниеМысин Николай, Тигай Лев
Кто такой Билл Питерс?Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист».15.04.2020 20:00ХоккейФедоровский Александр
Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантинФутболисты столичного клуба рассказали о самоизоляции на динамовском ютуб-канале.15.04.2020 20:30ФутболГригорьевская Юлия
Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с концаВиталий Славин составил свой рейтинг лучших центрфорвардов в истории хоккея.13.04.2020 18:00ХоккейСлавин Виталий
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое?После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего?02.04.2020 17:00БиатлонТигай Лев
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только«Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ?11.04.2020 20:00БоксМысин Николай
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проигралВероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика.08.04.2020 13:30БиатлонЧикирис Олег
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке.13.02.2020 22:00ТеннисМысин Николай
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает»Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России.10.04.2020 16:00БиатлонВолохов Юрий
20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18«Армавир» отказался от дальнейшего участия в сезоне-2019/20. Это очередной тревожный звонок для всей ФНЛ. Да и для РПЛ тоже.15.04.2020 19:30ФутболБезъязычный Алексей