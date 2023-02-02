Давид Нагиев о гольфе в России: Нужны поля, где люди смогут тренироваться за адекватные деньги

- Расскажи о знакомстве с гольфом. Это была инициатива родителей или же твой выбор?

- Гольфом занимаюсь с 2005 года. Мой сосед по даче играл, и я тоже захотел попробовать. Так что инициатива была моя.

- Помнишь твою первую победу в гольфе? Когда и где это произошло?

- Первая значительная победа была на Первенстве России в 2013 году в Пестово. После нее я стал воспринимать гольф серьезнее. После были победы на первенствах других годов, и, конечно, Чемпионат России-2022 и I Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

- Какие качества необходимы для достижения хороших результатов в гольфе?

- Чтобы побеждать в гольфе - нужна комбинация хорошей физической подготовки и правильная техника. Однако не стоит недооценивать психологическую устойчивость. Без хорошей ментальной подготовки показывать качественную игру практически нереально.

- Если бы не гольф, то какой вид спорта выбрал? Был момент, когда хотелось все бросить? Как ты с этим справился, что тебя поддерживало и продолжает поддерживать?

- Не знаю, каким бы занимался спортом, если бы не гольфом. Профессионально, скорее всего, никаким. Бросить иногда возникает желание. Но в конце концов понимаешь, что глупо бросать то, чем занимаешься всю жизнь.

- Твои цели: долгосрочные, промежуточные?

- Цели — играть как можно больше профессиональных турниров, параллельно давая уроки по гольфу.

- Сколько времени ты уделяешь гольфу в отрезке дня/недели/месяца?

- В зависимости от сезона: летом я на гольфе 6-7 дней в неделю по 7-8 часов в день, зимой, конечно, не так много, но симуляторы являются идеальным способом сохранить навык без выхода на поле.

- Назови самую большую трудность, с которой ты столкнулся в гольфе? Как ты ее решил?

- Иногда бывает так, что результат приходит не сразу и, кажется, что все проделанные тренировки не окупаются. В такие моменты, главное, не опускать руки и сохранять оптимистичный настрой, в конечном итоге проделанная работа будет вознаграждена.

- Чем ты увлекаешься помимо гольфа?

- Помимо гольфа люблю смотреть и играть в баскетбол и покер. Слушаю разную музыку.

- Как ты считаешь, чего не хватает развитию гольфа в России?

- Чтобы гольф в России развивался нужны доступные поля, где люди за адекватные деньги смогут тренироваться, а также больше турниров для игроков различных уровней, это поможет развитию конкурентоспособности среди гольфистов.

- В интервью ты говорил, что хочешь поехать в Шотландию на учебу. Получилось уехать?

- Да, учился в Шотландии с 2016 по 2020 год. Я много там играл в гольф и получил хороший опыт.