Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:30ГольфСметанникова Дарья

Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа

В начале апреля российская гольфистка заняла 26-е место на любительском турнире в американском Огасте.

Грандиозной новостью стало участие нашей соотечественницы в соревновании сильнейших гольфисток. Софья Анохина стала частью истории первого в истории женского турнира по гольфу - Augusta National Women’s Amateur.

За ударами Анохиной наблюдали сотни миллионов людей. «Советский Спорт» собрал лучшие фотографии 21-летней гольфистки.

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Софья родилась в Москве, где начала заниматься гольфом с шести лет под руководством тренера Дмитрия Захарова.

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В 17 лет Анохина переехала в США для учебы в колледже во Флагстаффе. Она связалась с Университетом Северной Аризоны, и после нескольких разговоров по скайпу с тренером Брэдом Бедортой была зачислена.

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Спустя четыре года Анохина выпускник и игрок года студенческой лиги Big Sky.

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Софья встречается с хоккеистом Университета штата Аризона Джонни Уокером.

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