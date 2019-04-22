Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 18:30ГольфСметанникова Дарья

Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа

В начале апреля российская гольфистка заняла 26-е место на любительском турнире в американском Огасте.

Грандиозной новостью стало участие нашей соотечественницы в соревновании сильнейших гольфисток. Софья Анохина стала частью истории первого в истории женского турнира по гольфу - Augusta National Women’s Amateur.

За ударами Анохиной наблюдали сотни миллионов людей. «Советский Спорт» собрал лучшие фотографии 21-летней гольфистки.

57106746_2036002819801334_138716835038987969_n

Софья родилась в Москве, где начала заниматься гольфом с шести лет под руководством тренера Дмитрия Захарова.

18888424_1230276670414412_1986957183727697920_n

13745244_513057355555319_1837194160_n

18013432_1955481291353414_962549699141697536_n

В 17 лет Анохина переехала в США для учебы в колледже во Флагстаффе. Она связалась с Университетом Северной Аризоны, и после нескольких разговоров по скайпу с тренером Брэдом Бедортой была зачислена.

28151579_1011805588967144_4403559140283121664_n

28434695_174752326481587_7153018923384832000_n

35574980_849103828608763_7563706526611800064_n

14733677_1277514852300067_4054804050636439552_n

Спустя четыре года Анохина выпускник и игрок года студенческой лиги Big Sky.

24839107_384014468703905_6975761353881419776_n

13628014_1739988732910909_2052469459_n

30077666_495586434172706_6791876332012699648_n

21576584_508540899492608_662055606516973568_n

30603542_472715196477636_7433054145453490176_n

Софья встречается с хоккеистом Университета штата Аризона Джонни Уокером.

42002706_245829776104898_6834042586028675430_n

45638529_226134498302531_8698940509286725032_n

53290070_2569528473121885_7321932173700964428_n

22/04 14:35Футбол
Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплескОбозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» - «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/04 16:36Хоккей
У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
22/04 16:37Футбол
100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
22/04 16:21Футбол
РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
22/04 18:03Хоккей
Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители!А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
Новости
19:03 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Что нашли они в костюме Медведевой? Прилипли к девкам из зависти
18:36 Футбол Владимир Быстров: У нас раньше приезжали – газон по колено, а во Владикавказе можно было в траве с головой спрятаться!
18:34 Футбол Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако»
18:34 Футбол Томас Тухель: Если «ПСЖ» хочет выигрывать, ему необходимы такие игроки, как Мбаппе
18:29 Футбол Дмитрий Селюк: Надо уже начинать готовить «Тамбов» к премьер-лиге
18:22 Футбол Юрий Ковтун: Хотелось бы, чтобы и игра у «Спартака» была, но очки, конечно, важнее
18:22 Футбол «Реал» готов купить Погба у «Манчестера» за 150 миллионов евро
18:18 Футбол Валерий Кечинов: Согласен с тем, что игра «Спартака» оставляет желать лучшего
18:09 Футбол Владимир Быстров: Если отменить лимит на легионеров, кому будут нужны российские футболисты?
18:09 ММА Бывший боец UFC Родриго Гойано де Лима был убит таксистом в Бразилии
17:44 Футбол Сын Гуллита дебютировал в в составе молодежной команды «Алкмара»
17:43 Футбол «Валенсия»: Черышев выбыл до конца сезона
17:41 Футбол Владимир Быстров: Многие фанаты в футболе не разбираются, а ходят на стадион за порцией адреналина
17:36 Хоккей Юная поклонница встретилась со своим кумиром на футболе
17:27 Футбол Сергей Алексеев: Мы возобновили программу «Стоп мат»
17:22 Футбол Владимир Быстров: Петржеле были нужны другие футболисты, с меня-то ничего не заработаешь. Он принял решение – и я ушел в «Спартак»
17:16 Футбол СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом
17:04 Футбол Андрей Аршавин: Я и Инстаграм — это две противоположности
16:57 Футбол «Ростов» - РФС: Два гола «Оренбурга» были забиты не по правилам
16:47 Футбол Андрей Аршавин: «Зениту» не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика