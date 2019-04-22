Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа

Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплеск Обозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» - «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.

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Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236 Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.

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