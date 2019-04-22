Девушка дня. Софья Анохина – Тайгер Вудс российского гольфа

Грандиозной новостью стало участие нашей соотечественницы в соревновании сильнейших гольфисток. Софья Анохина стала частью истории первого в истории женского турнира по гольфу - Augusta National Women’s Amateur.
За ударами Анохиной наблюдали сотни миллионов людей. «Советский Спорт» собрал лучшие фотографии 21-летней гольфистки.
Софья родилась в Москве, где начала заниматься гольфом с шести лет под руководством тренера Дмитрия Захарова.
В 17 лет Анохина переехала в США для учебы в колледже во Флагстаффе. Она связалась с Университетом Северной Аризоны, и после нескольких разговоров по скайпу с тренером Брэдом Бедортой была зачислена.
Спустя четыре года Анохина выпускник и игрок года студенческой лиги Big Sky.
Софья встречается с хоккеистом Университета штата Аризона Джонни Уокером.
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