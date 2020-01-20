Алия Мустафина: чем тяжелее в пути – тем больше счастья в конце

Для нас это два совершенно разных мира. Для настоящего спортсмена, преданного своему делу, – единое целое. Жизнь без соревнований и соревнования без жизни вне зала не могут существовать по отдельности. Поэтому счастье истинного спортсмена – быть лучшим везде: на стадионе, перед тысячами зрителей, и в своем доме – в окружении близких.

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Алия Мустафина делится своим счастьем в новой серии совместного проекта «Сила в твоих руках» Компании Siberian Wellness и Национального медиапортала Teamrussia.pro.