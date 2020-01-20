Алия Мустафина: чем тяжелее в пути – тем больше счастья в конце - Советский спорт
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20 января 2020 16:12Спортивная гимнастика

Алия Мустафина: чем тяжелее в пути – тем больше счастья в конце

Путь к победе всегда сложен. Но еще сложнее вернуться на этот путь, чтобы достичь своей цели. Настоящий спортсмен живет двумя жизнями. Первая – бесконечные тренировки, работа над собой, чтобы в итоге стать чемпионом на глазах миллионов и доказать, что ты лучший. Вторая – семья, дети, простые радости каждого из нас.

Для нас это два совершенно разных мира. Для настоящего спортсмена, преданного своему делу, – единое целое. Жизнь без соревнований и соревнования без жизни вне зала не могут существовать по отдельности. Поэтому счастье истинного спортсмена – быть лучшим везде: на стадионе, перед тысячами зрителей, и в своем доме – в окружении близких.

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Алия Мустафина делится своим счастьем в новой серии совместного проекта «Сила в твоих руках» Компании Siberian Wellness и Национального медиапортала Teamrussia.pro.

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