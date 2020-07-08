ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Девушка дня. Дарья Спиридонова
08 июля 14:00

Девушка дня. Дарья Спиридонова

Чемпионке мира по спортивной гимнастике исполнилось 22 года.

Дарья Спиридонова выиграла золото чемпионата мира уникальным способом: в 2015 году сразу четыре гимнастки показали одинаковый результат на брусьях и были признаны чемпионками мира.

В том же году Спиридонова была лучшей в своем коронном виде на чемпионате Европы, а в следующем сезоне привезла серебро командного многоборья с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Всего у Дарьи по пять медалей чемпионатов мира и Европы, а также два золота Универсиады.

В декабре 2018 года Спиридонова вышла замуж за гимнаста Никиту Нагорного. Пара завела семейный аккаунт в инстаграме, снимает ролики для You-Tube-канала, а видео Даши в TikTok собрали уже более полумиллиона лайков.

Сегодня Дарья Спиридонова отмечает свой 22-й день рождения.

ФОТО: https://www.instagram.com/dashkoy83/

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Борьба за еврокубки в разгаре. Самое интересное в 27-м туре РПЛДомашние матчи «Оренбурга» перенесены по времениМиллер поздравил «Зенит» словами о социальной дистанции от преследователейЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаМуж опубликовал деликатное фото Пэйдж Ван Зант ради веселья
Девушка дня. Дарья Спиридонова
Девушка дня. Дарья Спиридонова
Чемпионке мира по спортивной гимнастике исполнилось 22 года.
08.07.2020 14:00
Спортивная гимнастика
Девушка дня. Мария Пасека – многократный призер Олимпиады
Девушка дня. Мария Пасека – многократный призер Олимпиады
Пасека объявила о приостановке спортивной карьеры.
27.03.2020 12:00
Спортивная гимнастика
Девушки дня. Гимнастки сборной России «на коне»
Девушки дня. Гимнастки сборной России «на коне»
В эти дни в польском Щецине проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
13.04.2019 18:20
Спортивная гимнастика
автор: Дарья Сметанникова
Девушка дня. Откровенная фотосессия гимнастки Александры Райсман
Девушка дня. Откровенная фотосессия гимнастки Александры Райсман
Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и ее фото, которые нас впечатлили.
13.11.2017 16:45
Спортивная гимнастика
автор: Валентин Серегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика