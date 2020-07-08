Девушка дня. Дарья Спиридонова

Дарья Спиридонова выиграла золото чемпионата мира уникальным способом: в 2015 году сразу четыре гимнастки показали одинаковый результат на брусьях и были признаны чемпионками мира.

В том же году Спиридонова была лучшей в своем коронном виде на чемпионате Европы, а в следующем сезоне привезла серебро командного многоборья с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Всего у Дарьи по пять медалей чемпионатов мира и Европы, а также два золота Универсиады.

В декабре 2018 года Спиридонова вышла замуж за гимнаста Никиту Нагорного. Пара завела семейный аккаунт в инстаграме, снимает ролики для You-Tube-канала, а видео Даши в TikTok собрали уже более полумиллиона лайков.

Сегодня Дарья Спиридонова отмечает свой 22-й день рождения.