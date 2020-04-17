Девушка дня. Ольга Фомина - гандболистка «Лады»

Ольга Фомина - российская гандболистка, правая крайняя клуба «Лада». Является Мастером спорта. В составе сборной России стала бронзовой призеркой чемпионата мира 2019 года в Японии.
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