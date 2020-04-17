Девушка дня. Ольга Фомина - гандболистка «Лады»

Ольга Фомина - российская гандболистка, правая крайняя клуба «Лада». Является Мастером спорта. В составе сборной России стала бронзовой призеркой чемпионата мира 2019 года в Японии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 22 Фев 2020 в 12:09 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 15 Дек 2019 в 8:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 7 Окт 2019 в 12:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 13 Дек 2017 в 12:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 13 Дек 2017 в 11:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 22 Дек 2017 в 12:50 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Фомина (Черноиваненко) (@olyacherna25) 11 Июн 2019 в 10:58 PDT