Девушка дня. Мария Керчикова

В последний день апреля свое 25-летие отмечает гандболистка «Университета» Мария Керчикова.

Лидер своего скромного клуба Мария в нынешнем сезоне стала самым результативным игроком суперлиги, забив 132 гола в 21 матче.

ФОТО: https://www.instagram.com/mariakerchikova_44/