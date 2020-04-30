Девушка дня. Мария Керчикова

В последний день апреля свое 25-летие отмечает гандболистка «Университета» Мария Керчикова.
Лидер своего скромного клуба Мария в нынешнем сезоне стала самым результативным игроком суперлиги, забив 132 гола в 21 матче.
ФОТО: https://www.instagram.com/mariakerchikova_44/
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